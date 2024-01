ASSE - Exclu (1/2) : Rocheteau : "Mon rêve ? Que les Verts remontent en Ligue 1"

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

A vous lire, on sait que vous n'êtes pas un grand amateur des rencontres avec les médias et que vous avez toujours fui l'exercice de l'entretien. Pourtant, on vous voit beaucoup depuis quelques semaines...

Dominique Rocheteau : En effet, les médias, ce n'est pas trop mon truc. Mais si devoir faire une conférence de presse devant une centaine de journalistes n'est pas ma tasse de thé, j'ai toujours beaucoup aimé discuter avec un journaliste. En face-à-face, du moins. C'est humain, il y a un véritable échange et c'est d'ailleurs ce qu'il se passait quand j'ai débuté ma carrière avec les journalistes qui déboulaient dans le vestiaire le match à peine terminé. Après, j'avais un peu disparu depuis quatre-cinq ans, on ne m'entendait plus, y compris sur l'ASSE. Mais il y a toujours des rencontres et après avoir écrit "On m'appelait l'Ange Vert" il y a quelques années, j'ai rencontré plus récemment le patron de la maison d'éditions Le Cherche midi qui m'a dit : "ce serait sympa de refaire un bouquin". Au début, j'étais hésitant, mais après réflexion...Je ne voulais pas que ce soit sur ma carrière, plutôt sur ce tout ce que j'avais vraiment envie de dire. J'étais face à une feuille blanche. Ce bouquin, je l'assume, c'est un peu comme mon bébé.

Au travers de ce que vous écrivez, justement, on a la sensation que Dominique Rocheteau n'aimerait pas être un joueur de foot aujourd'hui ?

D.R. Ce n'est pas aussi simple. J'aimerais beaucoup évoluer avec Lionel Messi ou Kylian Mbappé au PSG, par exemple. Franchement. Mais il faut reconnaître, et ça rejoint d'ailleurs mon choix de quitter l'ASSE pour le PSG il y a des années, que tout ce qu'il y a autour du foot est plus compliqué. Il y a moins de tranquillité, la vie des stars du ballon rond est insoutenable. Les réseaux sociaux, même si je sais ce que c'est avec mes enfants, j'aurais vraiment beaucoup mal, c'est clair.



Mais avez-vous vraiment eu une vie normale avec le phénomène social que constituait la génération 1976 ? Beaucoup d'anciens Verts estiment qu'ils n'ont découvert leur incroyable popularité que lors de la descente des Champs-Elysées au lendemain de la finale perdue contre le Bayern Munich...

D.R. Ah non, mois je m'en rends compte assez vite et bien avant la descente des Champs-Elysées. J'arrive jeune à l'ASSE, j'intègre assez vite l'équipe première et ce que je constate c'est qu'on dispute des matches de Coupe d'Europe dans des stades pleins avec un exceptionnel soutien du public. Les supporters étaient partout. C'est aussi pour ça, d'ailleurs, que je me réfugie loin de cette agitation, à Saint-Héand. Mais bien avant Glasgow, on vivait déjà quelque chose d'incroyable. Il y avait du monde au stade, à l'hôtel, les jours d'entraînements, dans les aéroports. Sur le plan médiatique, moi qui ne lisais pas spécialement les journaux, je me rendais bien compte qu'on était souvent à la Une des des journaux et de certaines émissions télévisées. Le phénomène Vert était donc perceptible avant la descente des Champs-Elysées.



Pour revenir à votre départ de l'ASSE en direction de la capitale, vous le décidez afin de connaître autre chose ou vous sentez que c'est la fin d'une époque avec le départ de plusieurs de vos partenaires ?

D.R. Pas plus l'un que l'autre. Certains de mes partenaires de la saison 1975-1976 avaient, et avant moi, quitté le club. Oswaldo Piazza, Jean-Michel Larqué, les frères Revelli, Alain Merchadier, Dominique Bathenay, qui part au PSG justement. Moi, je reste plus longtemps à l'ASSE, en compagnie de Gérard Farison, Christian Lopez, Gérard Janvion et Jacques Santini. Mais d'autres joueurs arrivent et j'en suis très content. Qui ne serait pas heureux de pouvoir évoluer avec Johnny Rep ou Michel Platini, franchement ?

Certes, mais à la fin de la saison 1979-1980, vous tirez votre révérence...

D.R. Oui. Je quitte l'ASSE car au gré des saisons, je vis quelques déceptions sportives. Je fais référence au match de Coupe d'Europe contre Mönchengladbach dans mon livre, en étant sorti à la mi-temps, et c'est un mauvais souvenir. Et puis, honnêtement, je ne sens pas à la fin de cette saison 1979-1980 que le club souhaite absolument me garder. La saison n'est pas terrible, j'ai dans le même temps un appel de Georges Peyroche pour aller au PSG, c'est Paris...C'est ainsi.

Beaucoup de spécialistes de l'ASSE estiment que dans l'histoire des Verts il y un avant et un après Liverpool ? Que le club change radicalement de politique à la suite de cette élimination en 1977. Est-ce le cas ?

D.R. Liverpool, c'est déjà une grosse déception, immense même. En ayant de surcroît fait deux grands matches. Dans les mois qui suivent, on assiste en effet à un changement de direction, mais je suis encore incapable de vraiment vous dire qui décide de ce choix entre Roby (Herbin), Roger Rocher et Pierre Garonnaire. Mais ce qui est certain, c'est que le groupe comme à se disloquer à la fin de cette saison 1976-1977.

En arrivant au PSG, avez-vous l'impression d'être réellement plus tranquille qu'à Sainté dans votre vie quotidienne ?

D.R. A Paris, j'avais peut-être le sentiment de faire les choses plus facilement. J'étais noyé dans la masse. Mais j'insiste, Paris, c'était surtout un nouveau challenge, un projet d'un nouveau club avec de l'ambition. C'était sportif et c'est aussi la vie qui a fait que. Ce qui m'a fait partir de l'ASSE, et j'insiste là-dessus, c'est que je sentais que c'était la fin. Le personnage le plus important pour moi chez les Verts, c'était Roby et je ne sentais pass chez lui une folle envie de me garder.

Robert Herbin avait lui-aussi changé après l'épopée ?

D.R. Ce changement là, comme quoi il était peut-être un peu moins investi, des joueurs m'en ont parlé. Mais ce n'était pas lorsque j'étais encore à l'ASSE. J'étais déjà parti.

Auriez-vous pu revenir à l'ASSE en tant que joueur ?

D.R. Non, la boucle était bouclée. Et on ne me l'a jamais proposé. En revanche, j'avais failli aller en Angleterre. Mais après le PSG, le dernier challenge c'était Toulouse. Rien d'autre.



Si il fallait garder un seul souvenir du Rocheteau joueur des Verts ?

D.R. Je ne vais pas être très original, mais c'est le match retour contre Kiev. Je pourrais parler de gens, comme Roby ou Robert Philippe, qui a beaucoup compté. Mais franchement, Kiev, c'était incroyable (sourire). Incroyable, vraiment.

Il y a ensuite le retour au club, en 2010, en qualité de directeur sportif. Pourquoi ce retour ? Et comment s'est-il déroulé ?

D.R. J'avais fait pas mal de choses auparavant tout de même. J'ai rejoint Sportfive, j'avais participé à un projet intéressant avec le club de Saint-Leu et puis j'ai passé mon diplôme de manager à l'école de Limoges. A la fin de ces deux années de formation, j'ai été sollicité par l'ASSE. Je ne sais plus qui m'a contacté, si c'est Bernard Caïazzo ou Roland Romeyer, mais je me souviens avoir vu Roland à Orléans pour discuter de ça. Pendant la Coupe du monde 2010, alors que je suis consultant pour Radio France, je poursuis mes échanges avec Roland et Bernard et je finis par donner mon accord.

Hésitez-vous à revenir au sein du club ?

D.R. Non. Car si il y a bien un club dans lequel je veux revenir, c'est l'ASSE. Mais c'est plutôt le poste qui m'interroge car il y a encore Damien Comolli qui est là, Christophe (Galtier) est également bien intégré et on me dit tu sera conseiller du président, conseiller du club, je ne sais plus très bien. Je trouvais le poste, et ses attributions, un peu flou.

Quelle est la première impression lorsque vous revenez ? L'icône Dominique Rocheteau demeure toujours aussi populaire ?

D.R. (Gêné) Icône, je ne sais pas.... Mais avec les supporters, oui, ça fonctionne bien. Après, il a fallu que je me fasse ma place, ça n'a pas été évident croyez-moi. Christophe (Galtier), je sens qu'il est content que je sois là, mais il a une grosse personnalité. Il fallait que je fasse mon trou, que je m'impose.

Ce retour dans le football ne pouvait vraiment se passer qu'à l'ASSE ?

D.R. Oui, évidemment. Même si le PSG m'avait approché auparavant via Michel Denisot et que c'est Jean-Michel Moutier qui avait été directeur sportif. Aller dans un club, pourquoi pas. Mais surtout à Sainté.

