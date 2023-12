ASSE, FC Nantes : pas de surprise pour Batubinsika et Moutoussamy

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

C'était attendu, c'est officiel : Dylan Batubinsika et Samuel Moutoussamy, les joueurs de l'ASSE et du FC Nantes, font partie des 24 Léopards sélectionnés aujourd'hui pour jouer la CAN. A l'instar de Gaël Kakuta (Amiens), ils se rendront donc en Côte d'Ivoire.

Ils sont dans la liste de la RDC

La RDC affrontera au premier tour la Zambie, le Maroc et la Tanzanie.

[CAN 2023 : 𝙇𝙞𝙨𝙩𝙚 𝙙𝙚𝙨 𝙇𝙚́𝙤𝙥𝙖𝙧𝙙𝙨🐆]



📸 Voici les 24 léopards sélectionnés qui prendront part à la phase finale de la coupe d’Afrique des nations Côte d’Ivoire 2023. #TotalEnergiesAFCON2023 #AllezylesLéopards #BendeleEkweyaTe pic.twitter.com/9hSTm95rwV — Fecofa RDC_Officiel (@FecofaRdc) December 27, 2023

