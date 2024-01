ASSE, Girondins : Gasset revit loin de Saint-Étienne et de Bordeaux

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Jean Louis Gasset vit de jours heureux en Côte-d’Ivoire. À la tête des Éléphants depuis mai 2022, l’ancien entraîneur de l'AS Saint-Étienne et des Girondins Bordeaux a trouvé son bonheur en Afrique de l’Ouest. Ce dernier s’est confié sur cette nouvelle aventure, et le moins que l’on puisse dire, c’est que sa joie est palpable.

"Je suis heureux ici, c'est merveilleux"

Après plusieurs opérations maintien, avec Bordeaux, Sainté ou même Montpellier, Jean-Louis Gasset confiait en "avoir marre" d’être le pompier de service. Hésitant à terminer sa carrière d’entraîneur, l’ex coach du PSG a préféré vivre un dernier challenge, mais complètement atypique de ce qu’il a pu connaître par son passé. Après plusieurs matchs au sein d’une sélection exotique, celui qui avait besoin de s’expatrier raconte son bonheur : "Moi, les gamins ici me donnent une putain de force ! Quand je les vois avec le maillot orange, les yeux qui brillent et ils n'ont rien. Ouah ! Tu as tellement envie de leur faire plaisir. Je suis heureux ici, c'est merveilleux, mais conscient qu'il faut faire quelque chose de grand". Jean-Louis Gasset est conscient de la tâche qui lui est réservée. Les ambitions sont clairement affichées, gagner la CAN 2024 en Côte-d’Ivoire.

