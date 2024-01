ASSE : Gourna-Douath loue l'excellence de la formation stéphanoise

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Le 19 décembre, Lucas Gourna-Douath était présent dans le Chaudron pour soutenir l'ASSE face à Bastia (3-2). Un retour remarqué car le milieu de terrain de 20 ans évolue désormais loin du Forez (au Red Bull Salzbourg). Il avait eu l'occasion auparavant de dire combien avoir fréquenté le centre de formation stéphanois avait été une chance pour lui. Dans une interview à Foot 11, il en a remis une couche, assurant qu'il s'agit même d'un des meilleurs de France.

"L’une des meilleures écoles de France"

"J’étais à Saint-Étienne, dans l’une des meilleures écoles de France. J’ai eu la chance de sortir du centre de formation, de jouer en équipe première. Je le prends d’ailleurs vraiment pour une chance. Il me reste encore de nombreux points à travailler ou à peaufiner. Je travaille pour aller au plus haut niveau. J’évolue aujourd’hui dans un très bon club, reconnu pour favoriser l’émergence des jeunes joueurs. Je considère ainsi que mon choix est payant. Bien sûr que j’aspire à aller encore plus haut, mais tout passe par le travail. J’ai à cœur que ce très grand club remonte en Ligue 1. C’est l’une des meilleures écoles française de tous les temps. Je ne peux que croiser les doigts et leur adresser toutes mes prières pour qu’ils réussissent."

