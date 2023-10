ASSE : grâce à Sissoko, les Verts n'ont pas d'égal en Europe !

Zapping But! Football Club ASSE : doit-on accepter d'être un club banal ?

Le site de la L2 fait un focus sur Ibrahim Sissoko, l'attaquant de l'ASSE. Pourquoi ? Parce que l'ancien sochalien a inscrit 4 penaltys depuis le débuts de la saison, un record en L2. Mieux : Sissoko, qui a raté une tentative, est impliqué sur 7 penaltys, puisqu'il en a provoqué 2.

Le roi des penaltys, c'est lui !

"L’ASSE est l’équipe qui a obtenu et converti le plus grand nombre de pénaltys sur l’année 2023 en Ligue 2 BKT. Aucune formation des 2e divisions des 5 grands championnats n’a fait mieux sur la période", note le site de la L2. Qui ajoute encore, au sujet de Sissoko... "Désormais 3e du classement des buteurs de Ligue 2 BKT, Sissoko est aussi le supersub le plus performant de la saison avec Facinet Conte (SCB), puisqu’il a marqué pour la 3e fois consécutive en sortie de banc avec 18 minutes de temps de jeu contre l’USLD (après Caen et Concarneau)."

