ASSE : Guillou tire un premier bilan avec un nouveau slogan choc pour les Verts

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

L’ASSE a rectifié le tir. Après un début de saison chaotique, les Verts ont su faire le dos rond et engranger les points pour se retrouver à une 5e place inespérée lors de cette trêve internationale. « Le changement de système avec une défense à 4 et un milieu hyper renforcé a permis de remettre les têtes à l’endroit. Cette efficacité défensive permet momentanément d’enchaîner les résultats », a analysé Patrick Guillou dans Le Progrès.

« Il vaut mieux tenir que courir ! »

L’ancien trublion de l’ASSE ne veut pas s’enflammer pour autant et a même trouvé un nouveau slogan pour les Verts. « Depuis quelques semaines, l’Asse a un nouveau slogan : ‘Il vaut mieux tenir que courir !’ Les joueurs le symbolisent à merveille. Bloc bas, défense regroupée sans garantir une assise et pseudo domination stérile. Le plus frappant est la lenteur dans les transmissions ! »

⚽️ ASSE : les Verts de Batlles traînent une casserole inquiétante en vue de la L1 #AllezLesVerts #ASSE https://t.co/CgKtG4zUR3 — But! Saint-Étienne (@ButASSE) October 9, 2023

Podcast Men's Up Life