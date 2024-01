ASSE - Julien Béal (Socios Verts) : "Les supporters ne sont pas uniquement une carte bleue"

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

But ASSE : Julien, où en est le projet des Socios Verts ?

Julien BEAL : On vient de fêter nos deux ans. On arrive à 3 000 contributeurs. On n'est pas loin des 500 000 € de promesses de dons. C'est une belle étape pour le projet.

L'objectif reste le même ?

Bien sûr. On souhaite toujours créer une structure pour faire une levée de fonds et intégrer le club en étant force de propositions. On invite tous les amoureux des Verts à nous rejoindre : les supporters, les entreprises, les collectivités locales. Nous voulons inclure l'ensemble des acteurs qui composent le football.



Plusieurs anciens Verts vous ont rejoints...

Oui. Ces derniers temps il y a eu Damien Bridonneau, John Sivebaek, Lubomir Moravcik. Il y a de quoi faire une belle équipe même s'il manque encore un gardien !

Quelles sont les dernières avancées du projet ?

On a signé un partenariat avec l'association UPPER présidée par Fatima Ghoulam. Notre première action a été une collecte de peluches et de jouets organisée pour notre deuxième anniversaire. Il y a aussi la création d'un forum sur notre site internet. On avait envie d'être plus proches des adhérents et qu'ils puissent échanger entre eux. On a aussi organisé une table ronde avec les Socios des autres clubs français, à l'initiative de Jérémy Chatonnier, notre président. On souhaite créer une structure nationale, commune pour permettre d'avoir un dossier clé en main en cas d'entrée des uns ou des autres dans le capital de leur club. On a acquis un certain savoir-faire en deux ans, et c'est intéressant de mettre en commun nos compétences juridiques, nos réseaux. Luc Dayan a participé à latable ronde, Didier Poulmaire aussi. Ce sont deux spécialistes. A termes, l'objectif serait d'intégrer les instances, la LFP, la FFF, et faire du lobbying auprès d'elles.

Quels seraient les avantages pour les clubs ou les instances de vous ouvrir la porte ?

Cela leur permettrait d'avoir des retours. On veut apporter une évolution au supportérisme, une sorte de supportérisme 2.0. Les supporters ne sont pas uniquement une carte bleue, ils ne sont pas là que pour encourager et donner leur argent. Ils sont aussi une boîte à idées. On a sorti un Livre blanc avec nos propositions, et c'est zéro euro, ça ne coûte rien.





"Je pense que les actionnaires sont vendeurs. Plus qu'à une certaine époque en tout cas."

Certains Socios ont déjà réussi à intégrer le capital de leur club...

Oui. C'est le cas à Rouen, à Sochaux, à Guingamp et à Bastia. Ils ont des projets intéressants. A Guingamp, ils veulent créer un musée. A Bastia, ils financent quasiment à eux seuls le centre de formation.



Votre voix est-elle entendue à l'ASSE ?

Elle est écoutée. On a rencontré les dirigeants. Mais il n'est pas dans l'intérêt des actionnaires actuels de nous accueillir puisqu'ils sont dans une perspective de vente.

Vous pensez qu'ils sont vraiment vendeurs ?

Je pense que les actionnaires sont vendeurs, oui. Plus qu'à une certaine époque en tout cas. Le rachat des parts d'Adao Carvalho qui étaient gelées par l'Etat vont dans ce sens. Sinon, Roland Romeyer n'aurait eu aucun intérêt à les racheter.



Vous imaginez une vente assez rapide ?

C'est difficile de se projeter. On sait que les droits TV vont chuter. Mais est-ce qu'il y aura un dossier assez solide pour être accepté... On verra. Pour ce qui nous concerne, il faut être prêt à tout moment.

Certains candidats au rachat vous ont-ils rencontrés ?

La plupart oui. On a rencontré beaucoup de personnes.

Vous avez rencontré des candidats récemment ?

(il sourit) On a rencontré beaucoup de personnes. Il y a eu beaucoup plus de gens avec qui ont a discuté que de projets sortis dans les médias. C'est tout ce que je peux vous dire !

