ASSE - L'analyse de Laurent Hess : "Dall'Oglio lucide, des Verts apathiques"

"On ne peut pas dire que ce soit un bon 0-0. On ne peut pas être satisfait de ça à Geoffroy-Guichard. Si on veut être ambitieux, il faut faire mieux" : le discours d'Olivier Dall'Oglio a sans doute été ce que l'on a pu voir de plus rassurant hier à Geoffroy-Guichard. Les Verts ne sont pas bons, mais ils ont au moins le mérite d'avoir un entraîneur lucide, qui semble y voir clair dans les limites actuelles de ses joueurs et de son équipe. Des joueurs qu'il souhaite "monter", à la fois physiquement, mentalement, voire techniquement, et une équipe qui devra afficher une toute autre maitrise qu'hier si elle veut se donner les moyens d'accrocher les barrages, son objectif de cette deuxième partie de saison, elle qui pointe désormais à la 11e place de la L2.

Cardona et Maçon, des recrues à la peine

Contre Laval, les Verts s'en sont bien tirés en parvenant à prendre un point. Les meilleures occasions ont été pour les Mayennais, et il a fallu que Larsonneur sorte deux fois le grand jeu pour garder ses cages inviolées, tout en étant suppléé par Cafaro. De l'autre côté, Samassa, lui, n'a pas eu grand chose à faire. Le jeu de l'ASSE a bien trop ronronné pour pouvoir contourner le solide 5-4-1 mis en place par Frapolli. Tardieu, Bouchouari, Moueffek et consorts ont rarement franchi la première ligne de quatre des Tangos, et encore plus rarement exploré leur surface. Les recrues, Cardona et Maçon, ont été à la peine, avec un manque de rythme et d'automatismes logique. Dans un Chaudron glacial, privé du kop sud, suspendu, les Magic Fans ont tenter de pousser mais les occasions de se réchauffer ont été rares. L'ASSE était trop apathique, trop limitée offensivement. Un ailier est attendu pour apporter plus de puissance et de profondeur sur les côtés. Wadji est espéré dès le prochain match à Pau. Briançon et Bentayg devraient faire leur retour eux aussi. Sissoko et Batubinsika, eux, reviendront un peu plus tard, en février, puisqu'ils sont à la CAN. Et un temps de jeu plus important est promis au prometteur Amougou. Bref, lors de la deuxième partie de saison, les Verts devraient afficher un autre visage que face à Laval, et ils sont à présent guidés par un coach qui les a remis au travail, sans faire de cadeaux, comme il l'avait annoncé à son arrivée. Charbonnier peut en témoigner, Lobry et Monconduit aussi. Voilà où en est l'ASSE aujourd'hui, sans oublier un duo d'actionnaires toujours en place malgré les éternelles rumeurs de vente. "Malgré l'incompétence de notre direction, ensemble allons tous au Charbon", a dit la banderole des Magics hier. On ne sait pas trop si le message a été entendu par les joueurs contre Laval. Mais s'il l'est à l'avenir, si le Mercato réserve une ou deux bonnes surprises, et si, et si, et si... Sait-on jamais."

