ASSE - L'analyse de Laurent Hess : "Des Verts pas à la hauteur"

L'ASSE avait une belle occasion de prendre les commandes de la L2 mais elle a chuté face au Paris FC (0-1) après une prestation décevante, dans un Chaudron plein à craquer et chauffé à blanc par les 90 ans du club. La victoire face à Angers (2-0) quelques jours plus tôt avait emballé tout un peuple, mais celui-ci est vite redescendu de son nuage depuis hier après-midi. Au delà du résultat, c'est la manière avec laquelle les Verts ont perdu leur invincibilité, après 10 matches sans défaite, qui a douché les enthousiasmes. Laurent Batlles avait fait le choix de reconduire les vainqueurs d'Angers, mais il a mis beaucoup de temps avant d'effectuer ses premiers changements alors que son équipe était de plus en plus dominée.

Batlles peu inspiré et en manque de solutions offensives

Le but parisien est arrivé comme une fatalité et la réaction des Verts a été bien timide, avec notamment l'entrée en jeu d'un Gaëtan Charbonnier toujours aussi emprunté malgré le temps de jeu qui lui est accordé. Son retour de blessure après avoir été opéré des ligaments croisés, et prolongé d'une saison, est plus que laborieux. Et personne n'a su prendre le relais d'un Ibrahim Sissoko sevré de ballons. Sur les côtés, Mathieu Cafaro et Maxence Rivera n'ont été d'aucun danger pour des Parisiens bien en place qui n'ont pas volé leur succès même si Batlles considère qu"un nul n'aurait pas été immérité" pour les Verts " au vu de la prestation de Paris"... La déception est aussi venue de l'incapacité de l'ASSE à emballer la rencontre, à mettre sous pression des Parisiens qui ont eu tout loisir de développer leur jeu. Celui des Verts a manqué à la fois d'intensité, d'inspiration, de liant, de mouvements, de percussion. On pourra aussi s'étonner de l'entrée en jeu très tardive d'Aïmen Moueffek. Les qualités premières du Marocain, la puissance et le pressing, auraient pourtant pu réveiller des Verts qui ont beaucoup trop ronronné. Moins bon que Lamine Fomba, Moueffek, vraiment ? Une certitude : cette ASSE-là devra montrer autre chose pour espérer remonter en L1. Et sans doute se renforcer au Mercato, aussi, car devant, à part Sissoko...

