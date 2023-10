ASSE - L'analyse de Laurent Hess : "Des Verts vraiment bien récompensés !'

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

« Bravo les braqueurs! Le bon état d’esprit !"... Dylan Batubinsika a posté ce message hier soir sur Instagram après la victoire de l'ASSE à Troyes (1-0). Une victoire acquise dans le temps additionnel grâce à une tête de Moueffek, avec la complicité de Lemaître, le gardien de l'ESTAC, qui a relâché le ballon dans ses filets. 1-0 score final, trois points de plus au compteur, c'est vraiment bien payé au vu de la prestation des Verts. C'est même clairement un hold-up, un résultat inespéré vue la physionomie de la partie.

Merci Larsonneur

Comme le week-end précédent à Concarneau (1-0), l'ASSE n'a pas sorti un bon match. Au stade de l'Aube, elle a même été souvent hors sujet, dominée, fébrile derrière, complètement improductive devant. Outre Moueffek, elle peut remercier son gardien, Gautier Larsonneur. L'ancien brestois a encore une fois été décisif, bien aidé par la maladresse des attaquants troyens. Nommé homme du match, Larsonneur n'est pas allé chercher son trophée et Moueffek n'a pas été autorisé à répondre aux questions du diffuseur. Deux interventions du club et de son service communication, semble-t-il. Mais l'essentiel est ailleurs, évidemment, et ce troisième succès consécutif valide la remontée de l'équipe au classement. La voilà à portée de fusil du Top 5, avec deux matches à domicile à venir pour débuter octobre. On aurait signé pour cette embellie il y a trois semaines, après le pauvre match nul contre Valenciennes (0-0). Avec Dunkerque et l'AC Ajaccio au programme de cette semaine, l'équipe de Batlles, qui ne perd plus depuis l'arrivée de Tardieu et son passage en 4-1-4-1, a un bon coup à jouer. Même si elle peut vraiment piquer les yeux dans son expression collective.

📸 Dylan Batubinsika sur Instagram :



« Bravo les braqueurs 😂⚔️ Le bon état d’esprit !



Continuons à avancer. Allez les Verts 💚 » pic.twitter.com/jPh0acZl25 — La Mise Au Vert (@LaMiseAuVert) September 30, 2023

