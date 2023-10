ASSE - L'analyse de Laurent Hess : "La cour des miracles"

Zapping But! Football Club ASSE : vous attendez quoi messieurs les dirigeants ?

L'ASSE est 5e de L2, elle a signé hier soir contre Dunkerque (2-0) un 4e succès consécutif. Pourtant, elle joue mal. Voire même de plus en plus mal. Il y avait d'abord eu cette victoire à Caen (2-1) avec un penalty généreux accordé à Fomba et un autre, pour les Normands, oublié par l'arbitre, en fin de match. Avaient suivi un succès à l'arraché face au promu Concarneau (1-0) et un hold-up à Troyes (1-0) grâce à une tête de Moueffek dans le temps additionnel et aux arrêts de Larsonneur. Et hier, ce fut encore la cour des miracles. Encore une purge niveau spectacle, avec des sifflets nourris à la mi-temps puis pour ce pauvre Charbonnier à son remplacement (ô combien tardif). Des Verts longtemps improductifs, incapables d'aligner trois passes et privés de ballon par un promu nordiste à la maitrise collective supérieure (80% de possession pour Dunkerque entre la 46e et la 75e minute...) et qui peut se mordre les doigts d'être reparti bredouille d'un Chaudron quasi à huis clos (9 000 spectateurs dont 8 braves nordistes).

Larsonneur, l'arbre qui cache la forêt

"On a fait un très bon match. Jusqu'à la 75e on a été la meilleure équipe sur le terrain. On a eu beaucoup d'occasions", pestait Ferreira de Castro, le nouveau coach portugais de l'USLD. Une sortie mal maitrisée de Balijon sur une ouverture de Fomba pour Bentayg, sanctionnée par un penalty converti en force par Sissoko, et un maitre coup franc de Cafaro venaient de donner la victoire aux Verts. Au forceps. Sans fanfaronner (encore heureux!), Batlles, lui, s'est réjouit de l'opération comptable et de l'état d'esprit de son équipe, en mettant en avant l'apport des remplaçants. A raison. Mais s'il y a un joueur à sortir du lot après ce match, c'est bien Larsonneur. Et c'est une constante. Le portier a encore été décisif en sortant deux gros arrêts en première mi-temps. Non, depuis le début de la saison et notamment dans cette "belle" série, aucun doute : dans cette équipe, le meilleur, c'est Larsonneur. Pour le reste, il y a de la vaillance chez certains à l'image de Briançon, un peu de talent chez d'autres (on pense surtout à Bouchouari et Cafaro, intermittents du "spectacle"), mais malgré ces quatre victoires de rang, il n'y a vraiment pas de quoi faire lever les foules. Avec deux joueurs comme symboles de cette ASSE qui gagne en étant mauvaise : Charbonnier, vraiment à la peine depuis son retour au "jeu" (il revient quand Wadji ?), et Tardieu, très loin lui aussi de son meilleur niveau depuis son arrivée mais toujours invaincu en Vert... Incroyable mais vrai : une victoire samedi contre Ajaccio et l'ASSE pourrait être sur le podium. C'est dire le niveau de cette pauvre L2.

« Je leur ai dit que j’étais très heureux qu’on gagne contre Dunkerque ce soir. Pour autant, quand on va jouer contre des équipes un peu plus haut classées, ça sera surement plus difficile et on ne pourra pas se permettre de subir autant de choses. » #ASSEhttps://t.co/AGAZVmmN3l — Peuple-Vert.fr (@peuplevert) October 5, 2023

Podcast Men's Up Life