ASSE : l'entraîneur de Bordeaux fait une confidence inquiétante pour les Verts

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Le choc des légendes entre Bordeaux et Saint-Etienne samedi aurait dû être un sommet de la Ligue 2. Mais les Girondins comme les Verts sont loin du compte en cette première partie de saison. Surtout les Aquitains, relégables (17es) et qui ont limogé David Guion début octobre. Seulement, son remplaçant, Albert Riera, n'y arrive pas pour le moment (2 victoires, 1 nul et 4 défaites). Mais hier en conférence de presse, il s'est montré très optimiste pour le choc face à l'ASSE, assurant que les deux dernières sessions d'entraînement avaient été les meilleures depuis son arrivée.

"Je vois les connexions arriver"

"Tous les rencontres sont des finales. Ça se joue différemment, dès notre entrée sur le terrain. On sait qui est notre adversaire. Même s’ils viennent de perdre quelques matches, on doit se concentrer sur nous. Il y aura l’ambiance aussi, on a besoin de nos supporters. Les deux dernières séances d’entraînement ont été les meilleures depuis que je suis arrivé, en termes de connaissances entre nous, d’état d’esprit. Je vois les connexions arriver." Les supporters stéphanois espèrent que les connexions créées par Olivier Dall'Oglio seront encore meilleures...

🏟️ Nouvelle programmation en @Ligue2BKT !



J20 : #ASSELAVAL, le samedi 13 janvier à 15h. — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) December 14, 2023

Podcast Men's Up Life