ASSE : l’OL a pourri le week-end des Verts

Zapping But! Football Club ASSE : doit-on accepter d'être un club banal ?

L’ASSE n’a pas réalisé la passe de 5 hier en ne prenant qu’un point contre l’AC Ajaccio à Geoffroy-Guichard (0-0). Après quatre victoires d’affilée, les Verts sont donc tombés sur un os mais Laurent Batlles gardait le sourire malgré tout. Razik Nedder, lui, l’avait plus mauvaise. Lors de la 5e journée de National 3, l'équipe réserve de l’ASSE s'est en effet inclinée hier en début de soirée sur le plus petit des scores contre l’OL, sur un but de Mohamed El Arouch à la 41e minute de jeu (0-1). Pour ke rien arranger, Sainté a même fini la rencontre à 10 contre 11, Antoine Gauthier ayant été expulsé !

Nedder est frustré

« On est tombé sur un grand gardien qui a permis à son équipe de gagner le match, il a été le joueur qui a impacté ce derby. On se doit d’être meilleur, de bonifier notre maîtrise. Dans la finition, on est trop tendre, a pesté le coach des Verts sur Poteaux Carrés. On est frustré car on a surtout le sentiment d’avoir fait plus de jeu que l’adversaire, mis plus d’intensité que les Lyonnais dans le match. »

⚽️ ASSE : une purge de plus mais pas de penalty... les notes des Verts contre Ajaccio #AllezLesVerts #ASSE https://t.co/6VecXBQKAM — But! Saint-Étienne (@ButASSE) October 8, 2023

Podcast Men's Up Life