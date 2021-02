ASSE : l’OM a déjà un coup d’avance pour cette star proche des Verts !

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur le joli coup Pape Cissé

Disons-le : voir Jay-Z en couverture du Progrès était franchement improbable hier. Et pourtant, le quotidien régional affirme que le rappeur américain s’intéresse fortement à l’ASSE. Roc Nation, l’agence fondée par la star internationale, affiche ainsi son ambition de garder l’esprit ouvert sur la société et conquérir l’Europe... via Saint-Étienne !

« Investissant depuis plusieurs années dans divers secteurs d’activité, le rappeur new-yorkais Jay-Z voit sa société de conseil sportif s’étendre un peu plus chaque année, jusqu’à l’AS Saint-Étienne », confirme le quotidien régional. L’intérêt du compagnon de Beyoncé ne serait pas ciblé sur l’ASSE mais bel et bien sur un joueur en particulier : l’U17 National de l’ASSE, Noham Abdellaoui. Cette saison, le jeune défenseur stéphanois a disputé 6 matches - tous comme titulaire - pour un but inscrit.

Jay-Z lorgne déjà deux pépites de l'OM

L’ASSE disposant de l’un des meilleurs centres de formation en France, il n’est pas illogique que la société du rappeur américain Jay-Z se soit arrêtée dans le Forez. D’après RMC Sport, le jeune défenseur de l’ASSE n’est pourtant pas le premier crack en devenir étudié par Roc Nation Sports. L’international algérien U17, convoqué à deux reprises avec les Fennecs, a en effet rejoint d’autres joueurs français (il est binational) issus du centre de formation de l’OM : Ilyes Zouaoui et Aylan Benyahia.