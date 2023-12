ASSE : la méthode Dall’Oglio validée par un ancien Vert

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Fraîchement nommé entraîneur de l’ASSE, Olivier Dall’Oglio a répondu aux attentes en ramenant quatre points sur six de ses deux premiers matchs sur le banc des Verts. S’il était le profil qui faisait le plus consensus au sein de la direction, « ODO » peut aussi compter sur la communication positive de nombre de ses anciens joueurs.

« Le coach a toujours aimé le beau jeu »

Désormais coach des U19 de Nice, l’ancien défenseur des Verts Cédric Varrault était capitaine de Dijon quand Dall’Oglio les a emmenés dans l’élite. Dans les colonnes du Progrès, il détaille la méthode du coach :

« Le DFCO a construit son retour parmi l’élite sur une grosse solidarité et une super ambiance. On a su créer du lien ensemble et il n’y avait pas de cassure entre le staff et les joueurs. Le coach a toujours aimé le beau jeu mais le jeu efficace. On prenait beaucoup de risques dans les sorties de balle mais c’était calculé. On savait jouer juste, dans le bon tempo, et surtout déstabiliser l’équipe adverse ».

Mais quid de la pression stéphanoise ?

Pour autant, il reconnait que le projet ASSE sera beaucoup plus dur pour Olivier Dall’Oglio : « On ne sentait pas une pression extérieure et celle autour des résultats. Forcément, cela enlève un poids. Saint-Etienne, c'est différent. C'est une ville de foot, avec un passé, et il y a beaucoup d’attente. Cet environnement rajoute une pression supplémentaire ».

