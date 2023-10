ASSE : Batlles justifie la mise à l’écart d’une pépite

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

S’il est apparu lors des cinq premiers matchs de la saison de l’ASSE, Karim Cissé (18 ans) a depuis été envoyé en équipe réserve en National 3. Pour autant, et même s’il a enchaîné quatre succès de rang sans son prometteur ailier, Laurent Batlles ne ferme pas la porte à un retour dans le groupe de l’international U18 français.

« Karim Cissé ? Je suis venu le voir contre Limonest »

Dans des propos relayés par Peuple-Vert, le coach des Verts a expliqué sa drôle de gestion de Karim Cissé : « Le but était à la fois de faire grandir Karim avec nous, par rapport aussi avec la préparation qu’il avait faite. Et par la suite, rentrer que 10 minutes, 20 minutes… Il fallait lui donner du temps de jeu avec la réserve pour qu’il reprenne un schéma normal de match. Et que si on en avait besoin sur les matchs qui arrivent, qu’il ait un temps de jeu effectif qui le fasse monter. Je suis venu le voir contre Limonest, il a fait 90 minutes. C’est bien aussi de pouvoir jouer avec une équipe de copains, où il a un autre statut ».

Il ne s’agissait donc pas d’une décision de sanction mais bel et bien d’un processus classique pour faire grandir le jeune milieu offensif et le préparer à intégrer plus durablement le groupe dans les semaines et mois à venir…

