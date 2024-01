ASSE - Laval : Larsonneur sauve un point, Cafaro aussi... les notes des Verts

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

LARSONNEUR (7)

Capitaine en l'absence de Briançon, l'ancien brestois a dû s'employer à bout portant devant Bobichon (12e) avant de sortir une grosse parade face à Tchoukounté (27e), puis d'être suppléé sur sa ligne par Cafaro (45e). Encore une fois, heureusement qu'il était là !

MACON (3)

Pour son retour, après deux prêts au Paris FC et au Maccabi Tel Aviv, on pouvait s'attendre à ce qu'il soit chahuté par le public après son embrouille avec un leader des Magic Fans et ses propos contre le club l'an dernier. Il n'en a rien été. Mais sa prestation a été laborieuse, avec notamment deux pertes de balle dangereuses (36e, 72e). Un manque de rythme évident.

APPIAH (4)

Sans Briançon et Batubinsika, l'ancien nantais a glissé dans l'axe. Il s'est montré plutôt solide, mais il a été vraiment défaillant dans ses relances. On peut quand même espérer plus d'un joueur qui a près de 200 matches en L1 en carrière...

NADE (5)

Malgré l'intérêt de clubs turcs, le gaucher est toujours là, à rendre des services. Il a encore fait son match. Un ou deux ratés mais une grosse présence dans les duels. L'une des rares satisfactions du match.

PETROT (3)

Latéral gauche, l'ancien Merlu a eu beaucoup de mal à entrer dans son match, avec beaucoup de fautes et de mauvaises passes. Il s'est ressaisi en début de deuxième mi-temps mais a encore péché sur la fin, malmené par un Vargas incisif, qui a multiplié les centres.

TARDIEU (5)

Dall'Oglio lui a maintenu sa confiance après son bon match contre Bastia, en pointe basse de son 4-3-3. L'ancien troyen a commis une grossière erreur de relance qui aurait pu coûter cher (19e), mais hormis cette "boulette", il a répondu présent, que ce soit dans l'agressivité ou dans ses transmissions. Une frappe lointaine qui aurait pu profiter à Cafaro, sur le renvoi de Samassa (55e).

Des débuts décevants pour Cardona



CHAMBOST (4)

En faux pied, à droite, Chambost, auteur d'un doublé contre Bastia avant la trêve, a initié le premier mouvement dangereux de l'équipe (25e). Techniquement, il a été au dessus du lot et a joué propre. Mais il a été beaucoup trop intermittent, disparaissant au fil des minutes.

MOUEFFEK (4), puis AMOUGOU

En dedans, Moueffek n'a pas eu son rendement habituel. Remplacé par AMOUGOU, auteur d'une entrée dynamique, mais vite gagné par la marasme ambiant.

BOUCHOUARI (4), puis FOMBA

Bouchouari aussi a été en dedans. Il gagnerait vraiment à limiter ses touches de balle et à jouer davantage vers l'avant... Remplacé par FOMBA, qui n'a pas dû marquer des points vue son entrée en jeu. Bien trop mou.

CAFARO (4,5), puis BLADI

Sur son aile gauche, Cafaro a eu les deux meilleures occasions vertes mais il a buté sur Samassa (37e) et il a tiré à côté (55e). Mais sans son sauvetage sur la ligne (45e), pas sûr que l'ASSE aurait pu prendre un point... Remplacé par BLADI.

CARDONA (3), puis RIVERA

En pointe, pour ses débuts sous le maillot vert, Cardona a été sevré de ballons. Aucune occasion à se mettre sous la dent. Des débuts décevants, surtout qu'il a mal assuré deux passes en retrait qui ont failli profiter aux Lavallois... Remplacé par RIVERA, dont l'entrée en jeu en pointe traduit bien le manque de solutions actuel, en attaque...

