ASSE : le bon, la brute et le truand des Verts

Le bon : Gautier Larsonneur

L'ASSE a enchaîné les flops en matière de recrutement depuis sa descente en L2 il y a un an et demi. Mais elle a eu le nez creux en allant chercher Gautier Larsonneur à Valenciennes en janvier dernier. Elu meilleur gardien de L2, l'ancien brestois a réalisé une belle première partie de saison. Dans sa série de 10 matches sans défaite, cet automne, l'ASSE lui devait beaucoup. Il avait carrément tenu la baraque, au point de passer pour l'arbre qui cachait la forêt. Et comme par hasard, c'est quand il s'est blessé à l'épaule gauche que les Verts ont commencé à enchaîner les mauvais résultats...

La brute : Benjamin Bouchouari

S'il est sans doute le joueur le plus talentueux de l'ASSE, Benjamin Bouchouari souffre de ses stats. En 52 matches sous le maillot vert, le petit milieu marocain n'a inscrit qu'un but et délivré aucune passe décisive. Sa spécialité, ce sont plutôt les cartons : il en totalise 12 depuis son arrivée dans le Forez, ce qui lui vaut d'être assez régulièrement suspendu. "Je prends des cartons bêtes, reconnaissait-il dernièrement dans un entretien à Evect. Ce n’est même pas l’adrénaline du match, c’est juste que je suis c**. Je sais quand je fais le tacle que c’est bête, ce n’est même pas de la frustration, c’est ma jeunesse, je ne réfléchis pas."

Le truand : Gaëtan Charbonnier

L'ASSE lui avait offert quasi 1 M€ sur six mois il y a un an pour l'inciter à quitter Auxerre, alors en L1... Gaëtan Charbonnier avait vite justifié la confiance des Verts à son arrivée en inscrivant trois buts, dont un qui avait permis à Laurent Batlles de sauver sa tête, contre Caen. Mais depuis son retour de blessure, après son opération des croisés en février dernier, le vétéran (35 ans) éprouve de grandes difficultés à retrouver son niveau. Un doublé en Coupe de France à Bourg-Péronnas (3-0) mais un seul but à son actif lors de la première partie de saison, en championnat. Et une implication défensive qui laisse à désirer, avec une incapacité à presser qui aura beaucoup contrarié Batlles, même si le technicien lui a maintenu sa confiance jusqu'au bout...

