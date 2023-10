ASSE : le Chaudron, son départ, ses regrets... un ancien buteur du PSG se lâche

Zapping But! Football Club ASSE : doit-on accepter d'être un club banal ?

A l'été 2022, Mevlut Erding avait proposé ses services à l'ASSE, qui venait de descendre en Ligue 2. Les Verts n'avaient pas donné suite et l'attaquant franco-turc s'était finalement engagé avec Besançon, raccrochant les crampons quasiment dans la foulée. Devenu entraîneur des attaquants du club de National 2, Erding a montré qu'il avait la fibre verte (même s'il est supporter du PSG) lors d'une interview à 90 Football, dans laquelle il a révélé qu'il ne voulait pas quitter le Forez !

"Les deux virages sont extraordinaires"

"J’ai apprécié mes deux saisons à Saint-Etienne. Je fais 50 matches et je dois marquer 25 buts. Je pars en transfert à Hanovre. Je ne voulais pas partir parce que j’aimais beaucoup Saint-Etienne. J’aimais les supporters, j’aimais jouer dans le Chaudron. Je suis parti à contrecœur. Pourquoi je suis parti alors ? C’est tout simple, on m’a offert un meilleur contrat en Allemagne. Hanovre a fait une offre de 4,5 M€ à l'ASSE, qui n’a pas refusé. Ce n’est pas une question d’argent pour moi mais c’est surtout le club qui gagnait dans l’affaire. A cette époque-là, l’ASSE ne vendait pas beaucoup de joueurs à ce prix-là. Moi j’ai joué au Parc des Princes, il y avait Boulogne et Auteuil, c’était extraordinaire. Quand tu joues un Saint-Etienne-Lyon, c’est extraordinaire aussi ! Les deux virages sont extraordinaires. A Saint-Etienne, il y a souvent de l’ambiance quand même. Même si le stade sur les côtés n’est pas rempli, tu sais que derrière les buts, ça envoie ! Le stade est rarement rempli car malheureusement, depuis deux ans, il n’y a pas de résultats aussi…"

Le calendrier de l'ASSE pour la saison 2023-24

🔙 Retour sur ASSE - Lyon-la-Duchère avec les 7 buts de la rencontre ! 👇 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) October 15, 2023

Podcast Men's Up Life