ASSE : le club et ses supporters pas d'accord pour la fête des 90 ans !

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

S'il n'y avait eu les sanctions de la commission de discipline après les débordements à Rodez (1-2) en août, la fête aurait été majestueuse à Geoffroy-Guichard demain samedi. Le club avait prévu de fêter ses 90 ans à cette occasion et la série de quatre victoires des hommes de Laurent Batlles aurait certainement contribué à remplir les Chaudron tout autant qu'à créer une atmosphère de fête. Seulement voilà, les deux kops seront fermés pour le second match d'affilée. Et la fête a donc été logiquement reportée.

L'ASSE veut faire la fête le 4 novembre, pas ses supporters

Seulement, il semblerait que l'ASSE et ses supporters ne soient pas d'accord sur la date du report ! Le club a communiqué que celle-ci aurait lieu lors du prochain match à domicile, contre le Paris FC, le 4 novembre. Pour l'occasion, toutes les places du stade seront à 10€. Mais dans le même temps, les supporters ont communiqué pour annoncer que la fête aurait lieu, pour eux, en fin de saison.

Et si les Verts faisaient deux fois la fête plutôt que de se déchirer pour savoir quand la faire ?

Comme nous l'indiquions dans notre communiqué du 13 septembre et pour des raisons purement logistiques et d'organisation, l'événement populaire prévu par nos 3 groupes pour célébrer les 90 ans de l'ASSE se tiendra en fin de saison. https://t.co/5lTRGn17Dq — 90 ANS ASSE (@90ansAsse) October 6, 2023

Podcast Men's Up Life