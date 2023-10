ASSE : le club répond à Ruffier

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

D'après L'Équipe, Stéphane Ruffier aurait contesté ce lundi devant le Conseil des prud'hommes de Saint-Étienne son licenciement pour faute grave de l'ASSE en janvier 2021, réclamant plus de 7 millions d'euros de réparation à son ancien club.

La réponse de l'ASSE

Par la voix de son avocat, Me Olivier Martin, le club stéphanois a réagi à cette contestation et espère démontrer le bienfondé du licenciement pour faute grave afin de couper court aux prétentions "financières exorbitantes" de son ancien gardien. "Si la faute grave n'était pas reconnue comme fondement au licenciement, Stéphane Ruffier ne devrait pouvoir prétendre qu'au versement des six derniers mois de son salaire de base, soit 540 000 euros", a déclaré l'avocat de l'ASSE auprès de L'Équipe.

