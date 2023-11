ASSE : le premier adversaire de la Coupe de France 2023-2024 est connu !

Zapping But! Football Club ASSE : vous attendez quoi messieurs les dirigeants ?

Si la trêve internationale de novembre verra s’envoler quelques internationaux vers leurs sélections respectives, l’ASSE ne sera, de son côté, pas au repos pendant quinze jours.

C’est en effet à cette occasion que la FFF a placé son 7ème tour de la Coupe de France, voyant l’entrée en compétition des clubs de Ligue 2. Un an après son élimination à ce stade de la compétition par Rodez à Geoffroy-Guichard, les Verts connaissent leur premier adversaire… et ce sera un peu moins relevé qu’il y a un an.

Les Verts rencontreront Bourg puis Nîmes ?

L’ASSE n’a en effet pas hérité d’un pensionnaire de Ligue 2 comme en 2022 mais le club de Bourg-en-Bresse-Péronnas (N2). Il faudra cependant se déplacer dans l'Ain.

En cas de victoire, les protégés de Laurent Batlles affronteront le vainqueur de Roannais Foot 42 (R2) - Nîmes Olympique (N1).

Podcast Men's Up Life