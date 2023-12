ASSE : le premier onze de Dall’Oglio à Bordeaux a fuité

Zapping But! Football Club ASSE : vous attendez quoi messieurs les dirigeants ?

Reconnu pour prôner un style de jeu plutôt offensif, Olivier Dall’Oglio sait sa première sur le banc de l’ASSE très attendue à Bordeaux (15h). Pour ce faire, L’Équipe mise sur un schéma en 4-3-3 avec Lamine Fomba en pointe basse. Hormis cette inclusion, la défense et le milieu de terrain ne semblent pas présenter de grosse surprise.

Chambost en ailier gauche ?

En attaque, en revanche, on note la présence de Dylan Chambost, amené visiblement à remplacer un Stéphane Diarra de retour de blessure et encore sans doute pass assez solide pour tenir 90 minutes. Ibrahim Sissoko et Matthieu Cafaro devraient l’épauler sur le front offensif.

Podcast Men's Up Life