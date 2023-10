ASSE : le président de Laval euphorique à l'idée de recevoir les Verts

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Qui aurait pu imaginer en début de saison que Laval-ASSE serait un choc entre prétendants à la montée ? Ou que les Verts aborderaient cette rencontre en qualité d'outsiders ? Et pourtant, lundi prochain, pour le compte de la 11e journée, c'est bien le leader mayennais qui accueillera le 5e stéphanois, dans un stade Francis-le-Basser à guichets fermés. Au micro de Hit West, le président des Tango, Laurent Lairy, s'est montré très enthousiaste à l'heure de commenter une telle affiche.

"Ça va être énorme"

"Lundi 23 octobre, ça va être énorme. On est déjà complet, à guichets fermés. Evidemment, ce sont des affiches qui font vibrer les joueurs et puis, bien sûr, tout l'environnement, les spectateurs, les actionnaires et l'environnement lavallois et mayennais. Il faut garder la tête froide et se concentrer sur ce qui dépend de nous. Évidemment, on est sollicité de partout. On essaie de contrôler les sollicitations et, encore une fois, de se concentrer sur notre projet. On aura peut-être quelques accroches, les blessures notamment. On fait le maximum pour que nos joueurs soient bien accompagnés et que l'on ait un minimum de blessures. Si on arrive à bien passer cette période hivernale, où on a parfois un peu plus de mal en terme de préparation, je pense que ça se passera bien cette saison."

