ASSE : le verdict est tombé pour la présence de Sissoko à la CAN !

Le sélectionneur du Mali, Éric Chelle, a dévoilé ce mardi soir sa liste des joueurs retenus pour disputer la CAN 2024, qui aura lieu du 13 janvier au 11 février prochain en Côte d'Ivoire. Comme attendu, l'attaquant de l'AS Saint-Étienne, Ibrahim Sissoko, a été convoqué. Après Dylan Batubinsika (République Démocratique du Congo) et Karim Cissé (Sénégal), l'ancien Sochalien est donc le troisième joueur stéphanois qui va partir à la CAN.

Voici la liste des joueurs Maliens sélectionnés pour la CAN 2023 en Côte d’Ivoire 🇨🇮 !



Vos impressions ? pic.twitter.com/TJck4fq0Av — Les Aigles Du Mali 🇲🇱🦅 (@AiglesDuMali_) January 2, 2024

