ASSE : les Verts déjà prêts à exploser leur nouveau record !

L'ASSE a réalisé son meilleur match de ce début de saison pour battre une bonne équipe d'Angers (2-0) et s'emparer de la 2e place de son championnat. Bien que frappée par les blessures, elle fait de plus en plus figure de candidat légitime à la montée en L1. De quoi faire bouillir à nouveau le Chaudron.

Vers un guichets fermés contre le Paris FC !

Cela a été le cas hier soir avec une affluence de 27 153 spectateurs, record de la L2 cette saison. Un record que les Verts vont pulvériser dès samedi puisque plus de 35 000 fidèles sont annoncés pour la réception du Paris FC. Selon nos informations, le club pourrait annoncer dès demain que la rencontre se disputera à guichets fermés. Les Parisiens sont prévenus : les Verts joueront à 12 samedi !

Une affluence exceptionnelle un lundi soir pour un hommage exceptionnel !



Meilleure affluence de la saison à Geoffroy-Guichard ! #ASSE #ASSESCO pic.twitter.com/yYX1LThzDr — Peuple-Vert.fr (@peuplevert) October 30, 2023

