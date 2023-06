ASSE : les Verts ont décroché une nouvelle palme d'or en Ligue 2

Zapping But! Football Club ASSE : doit-on accepter d'être un club banal ?

#ASSE Si Ibrahima Wadji reste perfectible dans ce domaine, l'ASSE est d'après Opta l'équipe qui a réussi le plus de tirs cadrés (188) cette saison de L2 devant le FC Metz... https://t.co/wTf9rDoFLf

En effet, l’ASSE a réalisé 188 frappes cadrées cette saison, d'après Opta. Les Verts sont premiers dans ce secteur, devant le FC Metz (179) et le FC Sochaux Montbéliard (176). Une belle performance qui promet pour la saison prochaine !

Outre la possession du ballon, l'ASSE a su se créer des occasions et marquer des buts. Les Verts sont l'équipe qui a cadré le plus de buts cette saison devant FC Metz et le FC Sochaux Montbéliard. Une nouvelle récompense !