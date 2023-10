ASSE : les Verts se prennent une balle perdue d'un concurrent de L2

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

En début d'année, le marché hivernal de l'ASSE avait fait grincer des dents en L2. Les concurrents des Verts au maintien n'avaient pas apprécié qu'ils se renforcent de la sorte. Il semblerait que ce mercato XXL n'ait toujours pas été digéré. Ou, du mois, que tout le monde s'en souvienne encore. L'attaquant de Pau Khalid Boutaib a ainsi expliqué dans une interview à Ma Ligue 2 que lui et ses partenaires voulaient engranger le plus de possible avant janvier car, après le mercato hivernal, la course au maintien pourrait prendre une tournure différente.

"Les grosses équipes en bas de tableau peuvent mettre un coup de chéquier"

"On sait très bien que les grosses équipes en bas de tableau peuvent mettre un coup de chéquier à Noël comme l’a fait Saint-Etienne l’an dernier par exemple pour repartir de l’avant. Il ne faut pas perdre de points, suivre la cadence et tout faire pour ne pas revivre la même fin de saison que l’année passée où Pau s’est maintenu lors de la dernière journée. Après, une fois le maintien acquis, si on peut être une équipe surprise, on ne s’en privera pas." Pau est actuellement 8e, plus proche de la montée (cinq points) que de la zone rouge (sept).

