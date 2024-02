ASSE : Maçon en demande plus à ses attaquants

Zapping But! Football Club ASSE : vente des Verts, faut-il vraiment y croire ?

Battue à domicile par le SC Amiens lors de sa dernière sortie, l’ASSE devra rattraper le temps perdu ce samedi à Dunkerque (15h). Pour ce faire, Olivier Dall’Oglio a déjà ciblé les points à améliorer dans son équipe. Notamment en attaque.

« On essaye de régler nos problèmes de constance. Le coach a ciblé des points sur lesquels on doit travailler. On doit faire mieux dans la zone de vérité, entre autres », a affirmé Yvann Maçon en conférence de presse.

Maçon retrouve Dunkerque pour la première fois

Passé par Dunkerque, le latéral gauche des Verts (25 ans) sera nostalgique à son retour dans le Nord. « C’est la première fois que je retrouve Dunkerque depuis mon départ, a-t-il déclaré. C’est un club important pour moi, même si l’effectif a beaucoup changé. Ce sera particulier. »

