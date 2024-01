ASSE : Maçon tend la main aux supporters

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Le 10 octobre 2022, après une défaite à Sochaux (1-2), Yvann Maçon s'était pris le bec avec un responsable des ultras stéphanois présent à Bonal. Dans la foulée, il avait été prêté au Paris FC, d'où il avait tenu des propos peu sympathiques envers l'ASSE et ses supporters. Un an plus tard, le latéral droit est de retour dans le Forez, son prêt au Maccabi Haïfa ayant pris fin en raison du conflit israélo-palestinien. Dans une interview qui sera publiée demain dans Le Progrès, l'ancien protégé de Puel a tendu la main aux supporters, lui qui semble vouloir rester dans le Forez pour la deuxième partie de saison.

"Si je suis ici, c’est pour aider l’ASSE et défendre ses couleurs"

"Certaines choses dans cette interview ont été exagérées. À ce moment, j’étais dans une période un peu floue. J’ai vraiment été touché par la relégation et avoir été l'un des seuls joueurs à rester a fait peser sur moi une grosse charge émotionnelle difficile à gérer. Je souffrais et ça a été le seul moyen d’extérioriser ce que je ressentais. Je le regrette. Je comprends que les supporters soient en colère contre moi mais j’espère que ça va changer. J’ai vraiment à cœur de me racheter et je veux montrer aux supporters que j’aime vraiment ce club, que je le respecte. Si je suis ici, c’est pour aider l’ASSE et défendre ses couleurs."

