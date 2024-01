ASSE : "mauvais choix", "gâchis", "frustration", Dall'Oglio tout en lucidité

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

L'entraîneur de l'ASSE, Olivier Dall'Oglio, s'est exprimé sur l'antenne de BeIN Sports au terme du triste match nul des Verts contre Laval (0-0).

"Trop de mauvais choix"

"Il y a de la frustration. On n'a pas réussi à se créer d'occasions, cela a été stérile. On remonte le ballon lentement, on ne trouve pas de solutions, de profondeur. Les joueurs ont été vaillants, mais il va falloir autre chose. Trop de mauvais choix ont été faits. On a gâché des situations. Mon axe de travail ? C'est une autoroute. On va aussi récupérer des joueurs. Il faudra tout ça pour que l'on remonte au classement. Maçon ? Je ne pensais pas qu'il ferait tout le match, c'est une satisfaction."

