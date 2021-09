ASSE - OGC Nice (0-3) : Galtier a fait passer un autre message aux supporters verts

Zapping But! Football Club ASSE : l'hommage des Verts à Loïc Perrin

Hier soir, sitôt la victoire de son OGCN à Saint-Etienne (3-0), Christophe Galtier avait invité, au micro d'Amazon, les supporters verts à continuer de soutenir leur équipe coûte que coûte. Propos que nous avions relayé. En conférence de presse, l'ancien entraîneur des Verts en a dit un peu plus, invitant le peuple vert à la patience.

"J’ai vu la déception, la tristesse. Les supporters se sont bien comportés, et il faut le souligner de nos jours. Je peux comprendre qu’il y ait de la tristesse et de l’inquiétude, beaucoup de gens ici et même plus généralement en France sont amoureux de la couleur verte. Je ne suis pas insensible à ce qu’il se passe ici. J’ai gardé de bons contacts avec les présidents Roland Romeyer et Bernard Caïazzo. Ce n’est facile pour personne avec cette crise sanitaire et celle des droits télévisuels. Néanmoins, sur certains matchs cela ne se joue à pas grand-chose, notamment à Monaco cette semaine. Il faut faire confiance à Claude (Puel). Il va falloir être patients et solidaires pour sortir de cette crise."

