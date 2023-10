ASSE, OL : Aulas valide un chambrage des Verts

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Jean-Michel Aulas n'a honte de rien. Il s'est permis de chambrer l'AS Saint-Etienne alors que son OL est en chute libre depuis plus d'un an, qu'il est actuellement empêtré à l'avant-dernière place du classement de Ligue 1 et qu'une guerre l'oppose au nouveau propriétaire, John Textor. Peut-être est-ce parce qu'il ne reste désormais plus que l'humour aux Gones, à défaut de bons résultats...

"Le vert est la couleur de l’espoir, mais pas de la victoire"

JMA a relayé un tweet du rédacteur en chef d'OL Média, Gaël Berger, qui a écrit : "Comme (presque) toujours, et comme l’annonçait si bien Marc Jean, speaker de Gerland dans les années 80-90, le vert est la couleur de l’espoir. Mais pas de la victoire". Berger ferait référence au 6-0 infligé par les féminines de l'OL aux Amazones mais également à l'élimination de l'Irlande de la Coupe du monde de rugby par les All Blacks. Rappelons que la section masculine de l'OL n'a toujours pas gagné un match cette saison...

Comme (presque) toujours, et comme l’annonçait si bien Marc Jean, speaker de Gerland dans les années 80-90, le vert est la couleur de l’espoir. Mais pas de la victoire pic.twitter.com/BuDM6EPOdt — Gaël Berger (@GaelBerger) October 14, 2023

