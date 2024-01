ASSE : Patrick Guillou ressort la sulfateuse après Laval

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Il y a des bons et des mauvais 0-0 et celui venu clôturé le choc entre l’ASSE et Laval appartient à la seconde catégorie. Patrick Guillou n’a pas pris de pincettes pour livrer une analyse au vitriol de la partition des Verts.



« Quand ces joueurs vont-ils se sublimer ? »

« Face aux Mayennais, les Verts ont été moins performants dans quasiment tous les secteurs : tactiquement, sorties de balle, jeu de transition, état d’esprit et engagement, a décrypté l’ancien défenseur de l’ASSE dans Le Progrès. Le manque évidemment de créativité, de folie, de courses et de percussions pique les yeux. Même en regardant le match en replay et en accéléré.Aucune prise d’initiative et changement de rythme. Pas de caractère et de personnalité dans le cœur du jeu. Incapables de trouver la solution face à un bloc bas rigoureux. La volonté de verrouiller Tardieu était évidente. Saint-Étienne n’a jamais pu organiser le jeu en position basse. C’est exaspérant de voir cette équipe incapable d’enflammer les rencontres. Quand ces joueurs vont-ils se transcender et se sublimer ? »

