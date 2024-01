ASSE : Pierre Ménès plaint les supporters stéphanois

Zapping But! Football Club ASSE : vente des Verts, faut-il vraiment y croire ?

Ce samedi, Geoffroy-Guichard retrouvait ses Verts avec un enthousiasme certain. L'arrivée d'Olivier Dall'Oglio à la place de Laurent Batlles avait débouché sur deux bons résultats (0-0 à Bordeaux, 3-2 contre Bastia), juste avant les fêtes de fin d'année. Les supporters espéraient que l'équipe allait enfin assumer son statut de prétendant à la montée, dans un match au sommet contre des Lavallois qui pointent six longueurs devant.

"Les supporters ont bien du mérite..."

Mais ça n'a pas été le cas, loin de là. Les Verts ont de nouveau déjoué et ont même failli s'incliner face aux Tango (0-0). Et ce malgré l'ambiance une nouvelle fois énorme mise par les supporters stéphanois. Ce décalage entre le bruit du Chaudron et la prestation insipide des Verts a inspiré ce message sur X à Pierre Ménès : "Quand je vois l’ambiance à Geoffroy-Guichard et la pauvreté de la prestation verte en retour, je me dis que les supporters ont bien du mérite...". Eux aussi le pensent puisqu'ils chantent régulièrement "On veut une équipe digne de son public".

Quand je vois l’ambiance à Geoffroy Guichard et la pauvreté de la prestation verte en retour je me dis que les supporters ont bien du mérite — Pierre Ménès (@PierreMenes) January 13, 2024

