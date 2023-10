ASSE : pourquoi Ibrahim Sissoko est déjà indispensable

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Les supporters de l'ASSE connaissaient Ibrahim Sissoko avant qu'il porte le maillot vert. Et pour cause, la direction du club avait tenté de le faire venir, avant même que les Verts descendent en Ligue 2, alors que l'attaquant évoluait à Niort. Résultat, Sissoko avait pris la direction dPeru FC Sochaux et a finalement pris la route du Forez l'été dernier.

Plus haut ratio

Personne ne le regrette, bien au contraire. Car, tenez-vous bien, sur les onze buts inscrits par l'ASSE depuis le début de la saison, Sissoko en a planté 7, soit 64% des réalisations stéphanoises. C'est tout simplement le plus haut ratio d'un joueur dans son équipe dans le championnat de Ligue 2. L'attaquant des Verts est également celui qui a le plus marqué en sortie de banc de touche (Batlles ne l'aligne pas toujours comme titulaire) et a trouvé le chemin de filet sur 60% de ses frappes comme le précise le site de la Ligue 2.

Qui c'est le plus fort ?

🚨 BUT SAINTÉ FAIT SON RETOUR ET AU FORMAT MENSUEL !



MAG NUMÉRO #1



💚 L’attente du peuple vert ! 💚



👴 Ancien : Christian Synaeghel

🐆 Hommage : Salif Keita s’en est allé

🆕 Les nouvelles têtes de l’ASSE



Abonnez-vous juste ici ➡️ https://t.co/Ab0M2wuszH pic.twitter.com/lzNZBhySPk — But! Saint-Étienne (@ButASSE) September 21, 2023

Podcast Men's Up Life