ASSE : Rocheteau en dédicaces à côté de L'Etrat

Au lendemain de la laborieuse victoire sur Bastia (3-2), les supporters de l'ASSE ont l'occasion d'approcher ce mercredi après-midi l'un des plus grands symboles de l'histoire de leur club, Dominique Rocheteau. L'Ange Vert sera en effet en dédicaces de son livre (Foot Sentimental) au centre commercial Auchan à compter de 15h. Une belle occasion d'avoir une signature et une photo avec l'ancien ailier et dirigeant, qui a fait vibrer la France entière dans les années 70 et 80.

Une cote de popularité qui ne s'est jamais démentie

Dominique Rocheteau a porté le maillot de 1971 à 1980 et a occupé plusieurs rôles au sein de la direction entre 2010 et 2017. A une époque où le pays vibrait pour les aventures européennes des Verts, son but face au Dynamo Kiev (3-0 a.p.) en 1976 ou son absence au coup d'envoi de la finale de Glasgow ont contribué à lui forger une cote de popularité qui ne s'est jamais démentie.

💚 Comme Philippe, Laurent, JC, Méral, Michel, Yves, Jacques, Alain ou encore Marc... Alex Mahinc œuvre au quotidien pour le Musée des Verts !



Merci à ceux qui en ont fait et en feront une réussite au fil des décennies ! Pour toujours mythique. 🙌 https://t.co/qYiBMSbGHC pic.twitter.com/YPSpKm1lpm — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) December 20, 2023

