ASSE : Rocheteau fait un aveu terrible sur l'avenir des Verts

Le rachat des parts d'Adao Carvalho par Roland Romeyer a relancé les rumeurs de vente de l'ASSE. Sauf que cela fait plus de deux ans que le club forézien est sur le marché et qu'il n'a toujours pas trouvé preneur, notamment parce que ses propriétaires, Roland Romeyer et Bernard Caiazzo, réclament trop d'argent. Mais même si l'ASSE venait à changer de mains, Dominique Rocheteau tient à mettre en garde les supporters : il n'y a quasiment aucun chance pour qu'elle retrouve un jour les sommets nationaux comme dans les années 60-70.

"Sainté au pinacle, ce n'est plus possible !"

"L'AS Saint-Etienne bientôt de retour au plus haut niveau ? Oui, tout le monde le souhaite, mais le problème, c'est ça la difficulté, c'est que tout le monde pense que Saint-Etienne peut retrouver le très haut niveau, a-t-il déclaré au Dauphiné Libéré. Parce que c'est un club qui était au pinacle. Mais ce n'est pas possible, ce n'est plus possible, ça ! Il faut que les gens en soient conscients. Enfin, c'est plus possible... Si, ça serait possible si le club était racheté par des milliardaires. Mais ça ne sera pas forcément le cas. Et quand bien même, ce ne serait peut-être pas forcément une bonne chose parce qu'il faut que Saint-Etienne garde ses valeurs."

