ASSE : triste Noël pour l'ancien Vert Fredy Guarin

La dernière fois que Fredy Guarin avait fait parler de lui, c'était il y a un peu plus d'un an avec une vidéo de son arrestation, en Colombie, après avoir eu une bagarre avec son propre père. Et manifestement, les souicis familiaux de l'ancien milieu de terrain ne sont pas réglés.

Sa famille lui a fermé la porte

Il publie en effet une vidéo de lui, dans laquelle il explique que sa famille n'a pas voulu lui ouvrir la porte hier pour fêter Noël avec les siens. Les larmes aux yeux, il explique se sentir trahi par ceux qu'il aime. «On m’a refusé l’entrée chez moi quatre ou cinq fois. La maison que j’ai achetée avec mon propre argent, ils ne me laissent pas entrer. Ma belle-mère, ma fille, qui sont des gens que j’aime de tout mon cœur, m’ont poignardé dans le dos», dit-il, en soutenant être «fatigué des gens qui profitent de ses faiblesses».

El futbolista Freddy Guarín publicó un video que preocupó a sus seguidores en el que manifestaba una situación por la que estaba pasando.



Minutos después inició una trasmisión en directo explicando que su familia le habría dado la espalda.



"Mi suegra, mi hija, la hija de ella,… pic.twitter.com/fiaXcG9JAA — La Red Caracol (@LaRedCaracol) December 24, 2023

