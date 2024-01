ASSE : trop gentils, les Verts ? Ça se confirme...

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Les acteurs de la Ligue 2 sont formels : ce championnat est une lutte permanente. Les équipes désireuses de remonter doivent donc avoir beaucoup de talent mais également le goût du combat. Et au vu du bilan disciplinaire dévoilé par la LFP ce mercredi, on peut dire que l'AS Saint-Etienne est très loin d'avoir le mental de guerrier nécessaire pour remonter.

Aucune expulsion, peu de fautes commises...

Déjà, Saint-Etienne est l'une des deux équipes de L2 à n'avoir eu aucun expulsé en première partie de saison. Au niveau des avertissements, elle se classe 9e avec 35 cartons jaunes mais encore faut-il préciser que 7 d'entre eux ont été endurés lors de la réception de Valenciennes (0-0). Sans ça, l'ASSE serait antépénultième... Au niveau des fautes commises, elle n'apparaît pas non plus dans la première partie du classement. Trop gentils, les Verts de Laurent Batlles lors de la première partie de saison ! Ceux d'Olivier Dall'Oglio sauront-ils un peu plus se faire respecter sur le pré ?

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Cartons jaunes et rouges distribués, les équipes les plus sanctionnées... Le bilan disciplinaire complet à la mi-saison 📌https://t.co/XHUWgHr6R3 — Ligue 2 BKT (@Ligue2BKT) January 10, 2024

Podcast Men's Up Life