ASSE : un ancien Vert catégorique sur la remontée en Ligue 1

Les plus jeunes supporters ne peuvent connaître. C'était il y a près de vingt ans, lorsque l'ASSE, tombée en D2, éprouvait les pires difficultés à aligner les bons résultats. Jusqu'à ce que Frédéric Antonetti parvienne à inverser le cours de l'histoire et permette à ses Verts de retrouver l'élite. Dans l'équipe première, un certain attaquant, Mickaël Citony, qui s'est longuement confié au site, Poteaux Carrés.

"Capables d'atteindre leur objectif"

Et, une fois encore, il trouve quelques similitudes entre ce qu'il a connu, il y a des années, et ce que vit, depuis des mois, le groupe de Laurent Batlles.

"La saison dernière m’a fait penser à celle qui a précédé notre montée. Moi, quand je suis arrivé à Sainté, le club était dans une situation catastrophique, on était 20e au classement. Il y avait des matches en retard mais les supporters n’en pouvaient plus. C’était un gros, gros bordel ! Je me souviens que des supporters s’en étaient pris à la voiture d’Alex. Franchement, c’était très tendu. L’année d’après, on a fini champion de France de D2. Je me dis que l’histoire se répète et j’espère qu’elle se répétera jusqu’au bout avec une montée à la clé. Je souhaite de tout cœur que l’effectif de cette saison parvienne à remettre le club où il doit être, à savoir dans l’élite. Il y a de la qualité dans ce groupe stéphanois(...)Moi je pense que Sainté va commencer à imposer son jeu et vu la qualité qu’il y a dans ce groupe, je sens les Verts capables de faire quelque chose dans ce championnat et d’atteindre leur objectif. Je ne vois pas les Verts perdre à Francis Le Basser. Je vois un nul ou une victoire de Sainté.

