ASSE : un cador de QRM fait planer un immense danger sur la tête des Verts

Battue à Laval samedi dernier (1-2), l’ASSE doit se reprendre à domicile contre QRM pour assurer définitivement son maintien en Ligue 2 (19h). Pour ce faire, Laurent Batlles pourrait enfin pouvoir compter sur un retour de taille : Anthony Briançon. Le capitaine de la défense ne serait pas de trop pour annihiler les attaquants de QRM à Geoffroy-Guichard, surtout un certain Issa Soumaré. Âgé de 22 ans, l’ailier gauche est le joueur de L2 qui a remporté le plus de duels aériens cette saison (147).

Soumaré fait planer un danger sur la tête des Verts

L’exploit est d’autant plus respectable qu'il est loin d'être le plus grand du championnat avec ses 182 centimètres sous la toise ! À titre de comparaison, le site Poteaux Carrés fait savoir que Jean-Philippe Krasso (187 cm) est le premier joueur stéphanois dans ce classement... où il culmine seulement à la 39e place ! 74èmes ex æquo, Anthony Briançon et Léo Pétrot (44) complètent le podium stéphanois et devront sans doute planer très haut ce soir pour contrer Soumaré.

🆕 Ce sera le tout premier #ASSEQRM dans le Chaudron !



Historique et séries en cours, c'est dans... 💚👇 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) May 20, 2023

