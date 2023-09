ASSE : un champion d’Europe 2022 bientôt sur la route des Verts

En déplacement sur le terrain de l’ESTAC ce samedi (15 heures), l’ASSE enchaînera mercredi prochain sur son match en retard face à Dunkerque. A cette occasion, Laurent Batlles croisera le fer avec un jeune coach très ambitieux.

En effet, pour remplacer Mathieu Chabert, premier coach démis de ses fonctions cette saison, le club nordiste a créé la surprise en choisissant de miser sur le portugais Luis Castro (43 ans). Inconnu du grand public, l’ancien technicien du Vitoria Guimaraes était jusqu’à présent en poste chez les jeunes au Benfica Lisbonne… où il a remporté la Youth League (Ligue des Champions U19) avec les Aigles en 2022 avec sous ses ordres un certain Diego Moreira (OL).

La présence de Luis Castro sur le banc de l’USLD sera d’ailleurs l’une des attractions de ce match qui pourrait permettre aux Verts de basculer définitivement dans la course à la montée.

Understand former Benfica youth team Luis Castro signs for Dunkerque in the French League Two 🔴🇫🇷



Castro also won the Youth League with Benfica, now ready for another chapter. pic.twitter.com/CzdfDr5Ku0