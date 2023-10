ASSE : un élément décisif pour gagner à Laval ?

Zapping But! Football Club ASSE : doit-on accepter d'être un club banal ?

Pour les suiveurs de l'ASSE, cela résonne comme une évidence : les Verts n'offrent que peu de spectacle. Ils restent certes sur quatre victoires et un nul en cinq rencontres, mais que d'ennui et peu d'occasions franches. Il faudra, forcément, monter un visage plus conquérant lors du déplacement prévu à Laval, le leader de la L2, après la trêve internationale.

Laisser le ballon à Laval

Et ne pas se demander, pour Laurent Batlles, si ses joueurs doivent ou non être en possession du ballon. Car comme le précise le site poteauxcarrés, la formation mayennaise s'impose quand elle n'a pas le ballon ! Lors de peur dernière victoire, à Bordeaux, les Girondins ont eu 71,8% de possession. L'équipe de Laval, en Ligue 2, fait partie de celles a le moins souvent le ballon (43,66%).

Par ailleurs, le site poteauxcarrés précise par ailleurs que l'ASSE l'a emporté les 3 fois où elle a moins eu le ballon que ses adversaires : contre Caen (48,3%), Concarneau (45,8%) et Troyes (48,3%).

