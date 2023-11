ASSE : un jeune à fort potentiel déjà recadré en interne ?

Zapping But! Football Club ASSE : vous attendez quoi messieurs les dirigeants ?

En début de saison, quand l'ASSE se cherchait encore et que le mercato n'était pas finalisé, Laurent Batlles a accordé un peu de temps de jeu à Karim Cissé. L'attaquant de 19 ans a pris part aux cinq premières journées, pour un temps de jeu total de 90 minutes, laissant entrevoir de belles promesses pour l'avenir. Si jamais l'un de ses titulaires se blesse, l'entraîneur des Verts sait qu'il pourra compter sur une pépite en réserve. A condition que cette dernière reste dans le droit chemin. Car son ancien entraîneur chez les U19, Jean-Luc Dogon, a révélé à Poteaux Carrés avoir été obligé de le recadrer à plusieurs reprises.

"Au niveau de l’éducation, c’était un peu compliqué"

"Karim a vraiment de grosses qualités mais c’est un joueur qu’il faut recadrer. Au niveau de l’éducation, c’était un peu compliqué. Il a fallu le recadrer, le reprendre assez souvent. C’est ce qu’a fait aussi Razik, qui l’a eu plus longtemps. J’espère que Karim va bien se mettre dedans et que ça va bien se passer avec les professionnels. Ça a l’air en tout cas mais on espère qu’il enchaîne. Il a fait quelques apparitions cet été mais cet automne il a disparu du groupe. J’ai vu qu’il a réussi ses débuts réussis avec la Guinée, il a fait une passe décisive. C’est un gamin qui a un très gros potentiel."

🏟️ Une semaine en demi-teinte mais un Chaudron toujours au rendez-vous !



Vous étiez plus de 62 000 à passer les portes de GG pour ces deux dernières rencontres… Merci ! 💚 pic.twitter.com/SYDBnfQwFZ — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) November 4, 2023

