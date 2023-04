ASSE : un mauvais présage avant Grenoble ?

Zapping But! Football Club ASSE : Caïazzo - Romeyer, est-ce qu'on en a encore pour longtemps ?

A noter que ce même Pierre Legat a, à chaque fois, expulsé un joueur de l'ASSE : Green à Pau et Giraudon face à Rodez.

Mais comme le souligne le site poteauxcarrés , l'arbitre de la rencontre, Pierre Legat, ne porte pas vraiment chance aux Verts depuis qu'il exerce. Ce fut le cas à deux reprises avec, en début de saison, un match nul sur le terrain de Pau (2-2) et, plus récemment, une défaite face à Rodez au stade Geoffroy-Guichard.

Pour résumer

Lundi prochain, l'ASSE, qui reste sur six victoires et trois matches nuls lors de ses neuf dernières sorties, tentera de confirmer sa bonne passe actuelle sur le terrain de Grenoble. L'arbitre de la rencontre a été désigné et il ne porte pas chance aux Verts....