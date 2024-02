ASSE : un problème plombe déjà Dall’Oglio, un motif d’espoir surgit avant Dunkerque !

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

« On laisse trop de points à domicile. » Voilà la déclaration pleine de bon sens d’Anthony Briançon au sortir du nouveau revers de l’ASSE contre Amiens. Le capitaine a raison : en 12 matches de championnat joués à Geoffroy-Guichard cette saison, les verts n’en ont gagné que 4 (QRM, Dunkerque, Angers et Bastia). Dans leur antre, les Verts ont été tenus trois fois en échec (par Valenciennes, Ajaccio et Laval) et ont aussi été éliminés en Coupe de France à domicile dès le 8e tour par une équipe de Nîmes qui navigue en National 1.

Dunkerque fait pire que l'ASSE à domicile !

Les Stéphanois se sont ainsi inclinés dans leur Chaudron pour la fois fois de la saison de L2 et ont pris seulement 1,25 point par match à domicile ! Seuls les deux derniers du championnat ont perdu plus de fois chez eux en 2023-2024 : la lanterne rouge Valenciennes (8) et le prochain adversaire des Verts Dunkerque (6). Ce qui laisse un bel espoir aux hommes d’Olivier Dall’Oglio pour reprendre des couleurs dès ce samedi après-midi (15h.

Podcast Men's Up Life