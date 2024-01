ASSE : un retour se prépare en catimini

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Après Romain Hamouma, qui entraîne les jeunes attaquants du centre de formation, et Loris Néry, devenu arbitre, un autre ancien Vert s'apprête à revenir à l'ASSE en la personne de Frédéric Mendy. Le Sénégalais l'a lui-même dévoilé au Progrès.

Mendy futur surveillant au centre de formation

"J'accompagne les jeunes du FC Pegasus, a-t-il confié. C’est un institut à Dakar avec des joueurs de 16 à 20 ans mais qui n’a pas de partenariat comme peuvent en avoir les plus connus. Quand j’ai le temps, je vais les entraîner et parler avec eux. On fait tout pour les faire venir faire des essais. Moi, j’essaye que ce soit à Sainté. Gérard Fernandez, c'est comme mon papa, je vais revenir à l'ASSE pour travailler comme surveillant de soirée et de nuit au centre de formation. C’est un bon boulot, je vais pouvoir parler aux jeunes. J’ai été à leur place avant, je veux transmettre mon expérience, je ne faisais pas de conneries, j’étais sage, je respectais tout le monde." Après avoir joué plusieurs saisons à Lure, club qu'entraînait Fabien Boudarène, Mendy était revenu s'installer à Saint-Etienne il y a quelques années, collaborant notamment avec le FC Saint-Etienne en tant que dirigeant.

Podcast Men's Up Life