ASSE : un soutien de prestige pour Claude Puel

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Denis Bouanga

"Le maintien est acquis pour l'ASSE. Et ce au prix d'une bonne fin de saison avec des victoires marquantes et récentes face à Bordeaux, Montpellier ou encore l'OM, le week-end dernier. De quoi permettre à Claude Puel, l'entraîneur des Verts, de travailler avec sérénité en vue de la prochaine saison, lui qui a été critiqué pour ses choix, et ses résultats, au cours des derniers mois.

Interrogé par nos confrères du Progrès, Aimé Jacquet, ancien Vert et entraîneur des Bleus champions du monde 1998, a tenu à saluer le travail de Puel dans le Forez. Des propos qui, nécessairement, ne peuvent être passer sous silence. Propos retranscrits par LeTalkshowstéphanois.

"Les Verts sont immortels. Claude Puel a fait un boulot monstrueux comme on ne peut pas imaginer. Il a réalisé un tour de force énorme, je lui tire mon chapeau."