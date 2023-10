ASSE : une purge de plus mais pas de penalty... les notes des Verts contre Ajaccio

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

LARSONNEUR (5)

Tout heureux de voir une tête de Touzghar échouer sur son poteau gauche (27e), il a eu moins de travail à faire que lors des matches précédents. Son 4e clean sheet de rang.

APPIAH (4)

L'ancien nantais n'était pas dedans. Des ratés et un apport offensif proche du néant.

BATUBINSIKA (5)

Solide dans les duels, il a réalisé un bon retour devant Touré qui s'apprêtait à tirer (80e). L'une des rares satisfactions de cette triste soirée.

BRIANCON (5)

Solide lui aussi. Sa charnière avec Batubinsika fonctionne plutôt bien. Mais il faut dire qu'en face, Ajaccio n'a pas proposé grand chose...



PETROT (4), puis LOBRY

Comme Appiah de l'autre côté, Pétrot a été laborieux avec le ballon. Remplacé par LOBRY, toujours aussi lent dans ses transmissions.

Sissoko sevré de ballons

TARDIEU (3)

A peine meilleur que trois jours plus tôt contre Dunkerque (2-0). Loin de son rendement troyen, il a encore perdu beaucoup de ballons. S'il reste invaincu en Vert, ses débuts sont décevants.

CAFARO (5)

Il a eu le mérite d'apporter quelques centres. Sans doute le joueur le plus dangereux sur ce match, même si ce n'était pas folichon non plus... Un tir dans les nuages (78e).

BOUCHOUARI (4), puis MOUEFFEK

Bouchouari est apparu émoussé, agacé. Il est passé à côté de son match. Remplacé par MOUEFFEK, qui n'a pas fait mieux.

FOMBA (4), puis CHAMBOST

Fomba a gratté quelques ballons en début de match avant de baisser le pied. Remplacé par CHAMBOST, qui n'a pas beaucoup apporté.

DIARRA (non noté), puis BENTAYG (4)

Auteur d'une bonne percée en début de rencontre (8e), Diarra est sorti sur blessure assez rapidement. Remplacé par BENTAYG, dont l'entrée en jeu n'a pas rassuré sur son niveau.



SISSOKO (3), puis CHARBONNIER

Dur dur de jouer en pointe dans ce 4-1-4-1... Isolé, Sissoko n'a pas eu beaucoup de ballons. Trop court pour reprendre un centre à bout portant de Cafaro (14e), il n'a pas brillé dans son jeu dos au but, ses remises. Emprunté techniquement, il a laissé sa place à CHARBONNIER, transparent.

